РИАМО - 6 июн. За минувшую ночь в Московском регионе произошли два инцидента на железной дороге, электричка насмерть сбила мужчину в Москве, а поезд дальнего следования наехал на прохожего в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«В ночь с 5 на 6 июня электропоездом сообщением Москва-Курская – Подмосковное в районе станции «Москва-Каланчевская» Курского направления Московской железной дороги смертельно травмирован мужчина. Он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», – говорится в сообщении.

Другой инцидент произошел этой же ночью на перегоне между станциями «Пески» и «Голутвин» Рязанского направления МЖД, где под колесами пассажирского поезда сообщением Москва – Владикавказ погиб неизвестный мужчина.

В настоящий момент транспортная полиция устанавливает личности погибших и обстоятельства произошедшего.