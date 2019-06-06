РИАМО – 6 июн. Жителей столицы призвали носить с собой воду в связи с аномально жаркой погодой, кроме того, горожанам рекомендовали спасаться от палящего солнца под шляпой или панамой, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Внезапно (нет) жара в городе. Будьте умненькими и благоразумненькими: с собой воду, на голову шляпу (особенное если вы на велосипеде)», – говорится в сообщении.

Автолюбителям настоятельно рекомендуют парковать машину в тени.

В четверг днем температура воздуха в Москве может подняться до плюс 30 градусов. Таким образом, этот день станет самым теплым с начала 2019 года.