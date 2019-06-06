РИАМО – 6 июн. Москвичи завоевали золото и бронзу на Европейской олимпиаде по физике, образовательные соревнования прошли в Латвии, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

В Риге завершилась III Европейская олимпиада по физике (EuPhO).

«Из четырех наград, завоеванных сборной России, две – на счету москвичей. Одиннадцатиклассник Дмитрий Царев из лицея «Вторая школа» стал обладателем золотой медали, ученице 10 класса школы №2007 Татьяне Емельяновой досталась бронза. Еще один десятиклассник из школы №1568 Сергей Савельев получил почетную грамоту», – отмечается в сообщении.

Соревнование проходило в Латвии с 31 мая по 4 июня для команд школьников не старше 20 лет. В нем приняли участие представители более чем из 30 европейских государств. Московские школьники участвовали в соревновании в качестве тренировки перед Международной физической олимпиадой.

Европейская олимпиада по физике проводится по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Впервые соревнование состоялось в Эстонии в 2017 году.

«Каждую страну на турнире может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя. Соревнование включает тура: теоретический состоит из трех задач (легкого, среднего и высокого уровней сложности), экспериментальный включает в себя одну или две задачи», – заключается в материале.