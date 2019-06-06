РИАМО – 6 июн. Городские службы в условиях аномально жаркой погоды работают в особом режиме, усиленно поливаются водой дороги и зеленый насаждения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха сначала приблизится к отметке плюс 30 градусов, а затем перешагнет ее. В таких непростых погодных условиях в городе приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания москвичей и туристов на улицах», – сказал Бирюков.

Он пояснил, что работники ГБУ «Автомобильные дороги» поливают дороги чаще обычного – каждые два часа.

«Это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, снижать его пластическую деформацию», – пояснил Бирюков.

Он добавил, что днем, в пик жары поливомоечные машины проводят аэрацию воздуха, то есть во время работы техники струи воды направляются вверх.

Заммэра также подчеркнул, что в период жары в городе увеличены частота и нормы полива деревьев, кустарников и цветников.