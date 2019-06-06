Лето – время отпусков и собачьей грусти, ведь не каждый питомец может отправиться на отдых со своим хозяином. Многие ломают голову, на кого оставить своего четвероногого друга. В последнее время в Москве появились сервисы передержки собак, или догситтинга. Обозреватель РИАМО пообщалась с москвичкой Марией из сервиса «Собака-гуляка» и узнала, как попасть на работу мечты, подружиться с собакой, и сколько можно заработать.

В отпуск с питомцем: как перевозить животных через границу>>

Идеальная работа

© фото из личного архива Марии

Уже год я работаю догситтером. В том, что у меня получится, сомнений не было, потому что я сама воспитала двух собак. В 18 лет я принесла домой с помойки первую собаку, а родителям сказала, что это помесь с чихуахуа. Я очень переживала, что она вымахает, но все обошлось.

Мне всегда было интересно общаться с собаками разных пород, поэтому профессия догситтера для меня идеальна.

Догситтер и собачья няня – разные вещи. Ситтер сидит с собакой минимум сутки с ночевкой, а няня приходит на несколько часов в день.

Ситтер – это человек, который возьмет собаку к себе домой или поживет дома у клиента на время отпуска хозяина.

Чтобы стать профессиональным догситтером, мне пришлось пройти подготовку. На эту работу берут не всех – одного из 20 соискателей. Я прослушала онлайн-курс, прочитала пару книг, прошла стажировки с наставниками и их собаками. Но это база, остальные знания пришли с опытом.

© фото из личного архива Марии

Я мечтала, чтобы первым у меня был мопс, но как-то не сложилось.

В новогодние праздники мне достался бобтейл Умка. Мне повезло, что я встретила Новый год именно с ней. У нас все было хорошо, правда, была одна сложность – Умка боялась салютов. А вообще я влюбилась в Умку с первого взгляда! Это невероятно добрая собака, она работает с хозяином в канистерапии – лечении через общение с собаками.

Как выбрать домашнее животное семье с ребенком>>

Сколько зарабатывает ситтер

Работа ситтера мне совершенно не в тягость – все собаки отлично вписываются в мою повседневную жизнь. Наверное, каждый из моих друзей успел познакомиться с какой-нибудь из собак, которые были у меня на ситтинге.

© фото из личного архива Марии

У меня есть основная работа и своя собака, поэтому я беру собак на ситтинг только тогда, когда позволяет время.

Заказов много, так что у ситтеров всегда есть выбор, когда и с кем сидеть. Я беру только такие заказы, когда собаку можно забрать к себе домой.

За передержку клиент платит от 690 до 1390 рублей в сутки, цена зависит от количества прогулок. Чем больше прогулок, тем выше цена.

Ситтинги и выгулы – хорошая подработка, можно заработать до 30 тысяч в месяц.

Деньги я трачу на ежедневные расходы – кафешки, обеды и общественный транспорт.

Лесное братство: как бездомным животным помогают выжить в Подмосковье>>

Дог-френдли кафе и пакетики для животных

© фото из личного архива Марии

Я живу в центре Москвы, но здесь есть, где погулять. Рядом с домом большая собачья площадка, зеленые газоны. Еще в центре много дог-френдли кафе, сейчас это стало модным.

А вот с парками, увы, проблема. Поэтому иногда мы ездим в большие парки, где можно вдоволь побегать и порезвиться.

Собак у меня было много. На этих майских праздниках у меня гостили корги Блю и джек-рассел Еся.

Утром мы вставали в 9-11 часов. Мне повезло, ведь не все собаки могут так долго спать. Первым делом у нас – прогулка. Я всегда беру с собой на улицу поилку, пакеты для уборки за животным и телефон, чтобы записать маршрут и сделать фото.

© фото из личного архива Марии

Гуляем час по району или на собачьей площадке, в зависимости от настроения. Потом моем лапки в ванной по очереди и завтракаем. Есе 13 лет, у нее была химиотерапия, поэтому ей я давала лекарства. После завтрака – отдых и игры дома. Днем я могу отлучаться по своим делам. Вечером – опять прогулка, мытье лапок и ужин.

По правилам сервиса ночью я должна быть дома, чтобы у собак не было стресса.

Плюс – я всегда пишу хозяину отчеты о прогулке и отправляю фотографии. И так на все время ситтинга.

Депрессия у домашних животных: как помочь питомцу>>

Пускать на кровать и не ругаться с соседями

© фото из личного архива Марии

Догситтер – не кинолог, дрессировкой собак мы не занимаемся. Также мы не воспитываем и не даем команды.

Если собака привыкла спать с хозяевами на кровати – пожалуйста, она будет спать на кровати и в моем доме.

Кушают собаки только то, что разрешает хозяин, вообще мы все делаем по рекомендации клиента. Если вдруг собака начинает хулиганить или лаять, я ее не ругаю, а отвлекаю или занимаю чем-нибудь.

© фото из личного архива Марии

У меня есть своя собака породы джек-рассел-терьер. Это моя самая любимая порода! Собака маленькая, и ее всегда можно взять на ручки, это удобно в условиях города. При этом она бесстрашная, быстрая, активная, веселая и милая. На ситтинге у меня были джек-расселы, после чего я сделала вывод – все джек-расселы очень разные!

Моя собака очень самодостаточная – она занимается своими делами, любит людей и игрушки, а вот другие собаки ей не очень интересны. Это большой плюс, когда я привожу в дом новую собаку.

Бывают напористые псы, которые пытаются ее достать, тогда моя собака дает понять, что лезть к ней не стоит.

© фото из личного архива Марии

Я живу в доме, где многие держат собак, поэтому конфликтов с соседями на этой почве у нас не было. Некоторые, когда видят меня с новой собакой, спрашивают: «У вас опять гости?». Но на этом – все, претензий ко мне нет.

Наши соседи взяли пса из приюта, который может лаять, когда их нет дома, и я тоже отношусь к этому с пониманием.

60 лошадей и верблюдица: зачем подмосковный приют спасает животных с бойни>>

Антиубегайка и собачий язык

© фото из личного архива Марии

Мне повезло, что мне не попадалось особо требовательных хозяев, а вот сложные собаки – бывает. Одна девушка на онлайн-знакомстве очень переживала, как я справлюсь с ее джек-расселом. Но так и не объяснила, в чем заключается сложность. Оказалось, пес был гиперактивный и просто неуправляемый!

К ночи устали все – я, муж, наша собака, а джек-рассел Скруджик поспал полчаса, и опять за свое.

На второй день он немного успокоился, и мы привыкли. Было весело!



Могу поделиться правилами взаимодействия с собакой. Например, при первом знакомстве нужно присесть на уровень собаки боком, не «нависать» над ней. В общем, вести себя так, чтобы псу было комфортно. У собак есть свой язык общения, сигналы примирения, и, если их использовать и быть внимательным к собаке, то все получится.

У меня не было случая, чтобы я не смогла справиться с собакой. Один раз была венгерская выжла, которая бросалась на кобелей и боялась гулять с незнакомым человеком.

Было сложно, но от собаки я не отказалась и досидела с ней до конца срока.

Вообще, обращение в специальный сервис страхует хозяина от разных непредвиденных ситуаций. У нас есть услуга – страхование жизни и здоровья собак. То есть в случае чего ветеринарную помощь собаке окажут за счет сервиса. Правда, бывают случаи, когда страховка не действует – например, если у собаки есть хронические заболевания, или в случае пироплазмоза от укуса клещей.

© фото предоставлено сервисом «Собака-гуляка»)

Еще одно беспокойство хозяев – не убежит ли собака на выгуле. У нас есть собственная разработка – антиубегательная экипировка, которую получает каждый выгульщик. В качестве поводков и креплений там используются альпинистские репшнуры и карабины, которые выдерживают рывок даже в несколько сотен килограммов.

Конечно, если клиент не хочет, мы можем использовать обычные рулетки и поводки. Но, по опыту, даже самая спокойная собака может отреагировать на громкий звук или «зов природы», и рвануть в неизвестном направлении.

Как выбрать домашнее животное семье с ребенком>>