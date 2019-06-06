РИАМО – 6 июн. Скончался советский и российский актер Александр Кузнецов, ему было 59 лет, славу он сумел снискать после выхода на экраны картины «Джек Восьмеркин – «американец».

«Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина и все, кто тебя любит», – написал в Instagram-аккаунте актер Эммануил Виторган.

Кузнецов родился 2 декабря 1959 года. В 1976 году его приняли в Московский авиационный институт, в 1981 году Кузнецов поступил в Театральное училище имени Щукина. Позднее он был принят в труппу театра на Малой Бронной.

В 1983 году на экраны вышел фильм Сергея Овчарова «Небывальщина», где Кузнецов сыграл главную роль, в 1988 году – появилась картина «Джек Восьмеркин – «американец», который сделал актера в одночасье популярным. Всего на счету артиста более 70 ролей в кино.

Кузнецов также пробовал себя в Голливуде в эпизодических ролях в кинохитах «Беверли-Хиллз, 90210», «Военно-юридическая служба», «V.I.P.», «Разрушитель», «Космические ковбои», «Миротворец», «24 часа» и «Везунчик». Кроме того, актер снялся в эпизоде в одной из серий сериала «Санта-Барбара».