РИАМО – 6 июн. В работе мессенджера WhatsApp в четверг наблюдаются сбои, об этом свидетельствуют данные сервиса Down Detector, передает ТАСС.

«Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Нидерландов, Бельгии, Германии). У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (64%), соединением (32%) и входом в систему (3%», – отмечается в сообщении.

О сбоях в России пока не сообщается.

WhatsApp – популярный мессенджер для смартфонов, который позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио. Клиент работает на платформах iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS и ряда других.