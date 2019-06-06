РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. 10 из 40 школ Люберец находятся в зеленой зоне рейтинга школ Московской области и 30 - в желтой по результатам минувшего учебного года, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В рамках федерального партийного проекта «Новая школа» прошло расширенное заседание общественного совета, на котором присутствовали депутат Государственной думы Российской Федерации Лидия Антонова, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, председатель общественного совета регионального партийного проекта «Новая школа» Надия Юсупова. По результатам учебного года проводился рейтинг школ Московской области, в котором было выявлено, что качество образования повысилось в Люберцах.

«В городском округе Люберцы 101 образовательное учреждение, в котором учатся 49 447 детей. По результатам 2018-2019 годов из 40 школ округа, десять находятся в зеленой зоне, 30 - в желтой. Это хороший показатель, но нам есть над чем работать. В рамках реализации проекта «Малая академия Подмосковья» дан старт выездной школе одаренных детей интеллект - центр «Вектор». В лагере отдыхает 51 обучающийся 5-8 классов», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что 1 сентября 2019 года откроется новая школа в ЖК «Самолет» на 1,1 тысячи мест.

«Помимо этого к 2020 году будут введены в эксплуатацию школа на 275 мест в Малаховке и пристройка к Кадетской школе на 200 мест. В 2021 году закончится строительство пристройки к школе N59 на 400 мест в деревне Марусино», - сказал Ружицкий.