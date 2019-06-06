РИАМО – 6 июн. Конкурс чтецов среди школьников проходит в рамках Пушкинского театрального карнавала в усадьбе Большие Вяземы, посвященного 220-летию со дня рождения великого поэта, на мероприятии выступят 33 юных чтеца, передает корреспондент РИАМО.

Организатором детского конкурса является Московская губернская универсальная библиотека. Председателем жюри стала заместитель директора Московской областной государственной детской библиотеки Ольга Кубышкина.

«Это не специально подготовленные дети, а те, которые любят Пушкина и хотят выразить свое восхищение великому русскому поэту. В конкурсе заявлены 33 ребенка. Читают блестяще. Причем это отрывки, которые они выбрали сами», – заявила Кубышкина.

Она добавила, что все участники конкурса получат в подарок книги сказок Пушкина с иллюстрациями Ивана Билибина. Кроме того, призерам вручат книги краеведа и пушкиноведа Елены Егоровой, которые были изданы специально к юбилею.

В четверг на территории историко-литературного государственного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в Больших Вяземах проходит театральный карнавал в честь 220-летнего юбилея поэта. Организатором мероприятия выступает министерство культуры Московской области.