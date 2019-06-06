РИАМО - 6 июн. На станции метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки мужчина оступился и упал на пути, полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу, сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«На станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина по собственной неосторожности оступился и упал», - сказал Мышляев.

По его словам, дежурившие на платформе сотрудники УВД на метрополитене незамедлительно вызвали скорую помощь. Для извлечения потерпевшего напряжение с жесткого пути было снято в 13:11 и восстановлено в 13:24. Мужчине порядка 60 лет, в момент инцидента документов при себе не имел.

«Полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу и проводили его в комнату полиции. Медики, прибывшие на станцию, поставили предварительный диагноз потерпевшему - закрытая черепно-мозговая травма. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи пострадавший направлен в ГКБ имени Боткина», - отметил Мышляев.

Он также отметил, что полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что мужчина упал на пути по собственной неосторожности.

«Все службы метрополитена сработали оперативно <…>. Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения», - заключил Мышляев.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии увеличили интервалы движения поездов с юга на север из-за падения пассажира на пути. Сейчас поезда по «серой» ветке снова курсируют по графику.