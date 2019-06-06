РИАМО - 6 июн. В День России на Красной площади в столице в рамках праздничного концерта выступят звезды отечественной эстрады, концерт начнется в 19:30.

Для зрителей выступят Григорий Лепс, Стас Михайлов, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Александр Розенбаум, Николай Басков, Федук, ST и другие популярные артисты.

Концерт начнется в 19:30.

Трансляцию концерта можно будет посмотреть в прямом эфире на канале «Россия – 1».

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.