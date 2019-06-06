РИАМО - 6 июн. Спасатели вытащили из Терлецкого пруда тонувшего 24-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«Во время патрулирования дежурная смена московской городской поисково-спасательной станции «Терлецкая» заметила, как мужчина уходит под воду. Спасатели подошли на катере к тонущему и доставили его на станцию», – сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина 1995 года рождения находился в сильном алкогольном опьянении. Вызван наряд скорой медицинской помощи.