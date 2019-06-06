РИАМО - 6 июн. В Московском зоопарке не собираются вводить должность «обнимателей панд», так как эта работа может быть связана с риском для жизни, сообщил РИАМО представитель пресс-службы зоопарка.

«Нет, такой должности не будет. Информация, которая появлялась в интернете, носила шуточный характер. Здесь надо понимать, что панда все-таки медведь и опасный зверь. Пока они маленькие - они милые, но потом начинает проявляться характер», - сказал собеседник агентства.

Молодых панд Жуи и Диндин привезли из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. Они будут жить здесь 15 лет, юридически они принадлежат Китаю, как и их будущее потомство.

Посетители зоопарка могут увидеть животных с четверга.

Накануне президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка и посмотрели, как живут привезенные из Китая панды.