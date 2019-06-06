РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июн. На Митинском кладбище в столице прошли похороны Никиты Белянкина, погибшего при попытке разнять пьяную драку в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска в ночь на 2 июня, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Никита был героем и погиб как герой. Как сказал его друг: «Героями не рождаются, героями умирают». Никита был целеустремленным, смелым, очень справедливым. Хороший, добрый человек», - сказал отец погибшего Алексей Белянкин.

Он добавил, что Никита Белянкин после службы по контракту мечтал окончить университет и связать жизнь со службой в Росгвардии, МЧС или уголовном розыске.

«Проститься с Никитой пришло очень много людей. Приехали ребята из Белоруссии, из пятой бригады спецназа, однополчане из Новосибирска, друзья из Питера… Из многих городов. Сегодня с нами вся Россия. Никита очень переживал за страну, а сегодня страна переживает за него», - отметил Белянкин.

Он подчеркнул, что в организации похорон семье погибшего помогли Минобороны и МВД России, правительство Московской области, правительство Москвы и многие неравнодушные люди со всей страны и из-за рубежа.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.

Видео драки в Красногорске, в ходе которой погиб бывший спецназовец>>