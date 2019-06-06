РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере модернизации системы профобразования и подготовки кадров, передает корреспондент РИАМО.

В рамках достигнутых договоренностей в Подмосковье ПАО «Ростелеком» планирует создать IT-колледж. Среди направлений работы - IT-решения для бизнеса, программирование, веб-дизайн, виртуальные решения. Будут оборудованы спецлаборатории.

«Развитие цифровой экономики требует подготовки квалифицированных кадров во всех ее отраслях. Для разработки и внедрения умных решений требуются такие же умные исполнители и пользователи. Мы рады тому, что в Московской области это понимают. Реализация соглашения будет способствовать развитию системы подготовки кадров, а также внедрению современных методов обучения и информационных технологий», - сказал Осеевский.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.