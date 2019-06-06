РИАМО - 6 июн. В подмосковном Раменском нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Диалог-Сервис» на действия муниципального бюджетного учреждения спорта Раменского городского округа «Стадион «Сатурн» и муниципального казенного учреждения «Центр закупок» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации.

«Согласно доводу жалобы, учреждения неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Диалог-Сервис» обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольный орган выдал учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.