РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 июн. В подмосковном Подольске общественники провели проверку условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания, права содержащихся под стражей лиц не нарушаются, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Члены общественного совета ГУ МВД России по Московской области совместно с общественниками при УМВД России по Подольску в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции посетили изолятор временного содержания в горокруге.

«Начальник изолятора ознакомил проверяющих с режимом и условиями содержания, рассказал об обеспечении безопасности задержанных, организации питания, оказания им медицинской помощи. Председатель общественного совета ГУ МВД Леонид Романов пообщался с сотрудниками медицинской части изолятора, отметив как положительные моменты, так и вопросы, требующие доработки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что общественник также провел беседы с гражданами, содержащимися в изоляторе. Жалоб на условия содержания или неправомерные действия сотрудников полиции гостям не поступило.

По окончании проверки общественники отметили, что права лиц, содержащихся под стражей, не нарушаются, соблюдаются гигиенические и санитарные нормы, помещение оборудовано системой видеонаблюдения.

Результаты посещения изолятора комиссия обсудила на собрании общественного совета при УМВД с руководителем управления подполковником полиции Артуром Озеровым. Председатели Леонид Романов и Вячеслав Попов отметили высокий профессионализм сотрудников. В свою очередь, руководитель управления поблагодарил общественников за внимание и содействие при работе с гражданами.