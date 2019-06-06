РИАМО - 6 июн. В столице установилась аномально жаркая погода, нехарактерная для начала июня, в ближайшие дни жара будет только усиливаться, жителям города рекомендуют принимать контрастный душ и пить много воды, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в выходные дни превысит норму на 6-8 градусов. Атмосферное давление остается на повышенном фоне, содержание кислорода и влажность воздуха - в пределах нормы.

«В такие дни повышается риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, плохо переносят такую погоду люди с эндокринной патологией (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, диабетические ангиопатии, ожирение) и с периферическими нарушениями кровообращения», — говорится в сообщении.

Первое средство от летнего зноя - контрастный душ, который можно принимать утром и вечером, обильное питье - до 1,5-2 литров (если нет противопоказаний), лучше вода без газов, а также травяные и зеленые чаи. Снять головную боль, усталость и раздражение, нормализовать сосудистый тонус, помогут настойки элеутерококка и лимонника, женьшеня, принимать надо по 30-40 капель до еды два-три раза в день.

«Длительное пребывание на солнце может приводить к разрушению клеток кожи, провоцировать рост злокачественных клеток, особенно при наличии пигментных пятен или родинок, развитие солнечных ожогов или фотодерматозов, а при заболеваниях щитовидной железы лучше отказаться от пребывания на солнце», — добавляется в сообщении.

Для практически здоровых людей солнце и солнечные ванны являются профилактическим и закаливающим фактором, благотворно влияющим на психоэмоциональное состояние, нормализующим нервную систему. Наиболее благоприятным временем для солнечных процедур являются утренние часы - до 12 и после 16 часов.

На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье столбики термометров достигнут отметки в плюс 33 градуса, при этом осадков в регионе не ожидается.