РИАМО - 6 июн. Сведения в отношении ООО «Частное охранное предприятие «Комбат» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия исполнения заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» в отношении ООО «Частное охранное предприятие «Комбат» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объектах учреждений здравоохранения Подмосковья в 2019 году. В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Частное охранное предприятие «Комбат» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.