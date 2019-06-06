РИАМО - 6 июн. В первые дни столичного фестиваля «Времена и Эпохи» посетители смогут побывать на турнирах лучников и пикинеров, посетить «Фестиваль XIII века» и шоу фехтовальщиков, увидеть запуск «Первой в СССР детской железной дороги», а также выступления восточных акробатов и факиров, сообщил РИАМО представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Мы подготовили для вас список самых интересных событий, что пройдут на фестивале с 7 по 9 июня. <…> Фестивальные площадки откроются в 12:00. Перед тем, как отправиться на прогулку по бульварам, набережным, городским площадкам или в парк «Коломенское» – имеет смысл заглянуть на Манежную площадь! Здесь, на площадке под названием «Оглавление», будут представлены сразу 27 разных эпох», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на Манежной площади можно будет поучаствовать в игре «Шелковый путь» и помочь уберечь купеческий караван от «атаки разбойников» или научиться управлять подводной лодкой с помощью шлема виртуальной реальности.

Юным посетителям в первый день фестиваля точно понравится на Митинской улице. С 12:00 до 21:00 здесь пройдут сразу три торжественные церемонии запуска «Первой в СССР Детской железной дороги» (ее прототип был открыт в парке Горького в 1932 году). На этой площадке взрослые и дети смогут заглянуть в кабину подлинного локомотива ТУ2 и узнать все о профессиях, связанных с железной дорогой.

С 18:00 до 19:00 на площадке «XVI век. Подготовка к Тридцатилетней войне» (парк Коломенское) пройдет турнир пикинеров – это реконструкторы в образах пехотинцев европейских армий XVI века, вооруженные 5-метровыми пиками (в турнире примет участие порядка 20 человек).

С 16:00 до 17:00 во «Дворе Ричарда Львиное сердце» в Коломенском (походный лагерь крестоносцев) состоится турнир лучников. В зрелищном состязании примут участие порядка 20 реконструкторов.

«Эта площадка делится на три большие локации, представляющие лагерь рыцаря, город и село. Все вместе они наглядно изображают жизнь на территории Европы в эпоху XIV столетия», – добавил представитель оргкомитета.

8 июня одним из главных событий дня станет «Фестиваль XIII века» на площадке «Двор Ричарда Львиное сердце» в Коломенском. С 11:00 до 21:00 гостей ждет настоящее погружение в жизнь средневекового рыцарского лагеря: занятия фехтованием, стрельба из лука, ремесла. В 19:00 начнется «Мистерия» – средневековый спектакль, наподобие тех, что ставили во времена рыцарских турниров.

На площадке «Парижские зарисовки. Прогулка в стиле ретро» (улица Профсоюзная, 41) с 14:00 до 15:00 пройдет лекция по главным кулинарным веяниям Франции начала XX века.

На площади Революции 8 и 9 июня с 16:00 до 19.30 гостей ждут зрелищные фехтовальные шоу от команды Men With Swords, которая практикует боевые искусства средневековой Европы. Начало выступлений – 8 июня в 16:00, 16:45, 17:30, 18:15 и 19:00 (9 июня – по тому же графику, кроме 17:30). На сцене этой площадки с 12:00 до 21:00 будут выступать этно-фолк группы Fölk, «Аргемония», Idisi и Teufelstanz.

«За яркими впечатлениями стоит заглянуть и на площадку «Османская империя» (Тверской бульвар, 19). Здесь во все дни фестиваля можно заглянуть в богатый «Дворец османского паши» или на колоритный «Восточный базар». А 8 июня с 18:00 до 20:20 еще и посмотреть выступления акробатов и факиров», – уточнил собеседник агентства.

Также 9 июня на площадке «История Америки. XVIII – XIX века» (Рождественский бульвар) можно будет узнать о противостоянии армий южных и северных штатов США в середине XIX века. Зрители узнают, как, где и в каких условиях жили солдаты стационарного лагеря и в походе во время зимних стояний. Желающие посетят призывной пункт, где пройдут путь от записи на службу до изучения основ подготовки солдат.