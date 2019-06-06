РИАМО - 6 июн. В Подольском роддоме врачи провели уже порядка 50 операций с использованием нового ультразвукового скальпеля, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Подольский роддом в феврале 2019 года поступил ультразвуковой скальпель «Гармоник» стоимостью более 6 миллионов рублей. За это время онкогинекологи выполнили с его помощью порядка 50 операций.

«Данный скальпель применяется в тех ситуациях, когда необходимо сократить объем кровопотери и уменьшить термическое повреждение тканей – при удалении кист, различных опухолей. В основном это многочасовые операции, в которых задействовано большое количество органов», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он подчеркнул, что главное преимущество такого оборудования – высокая точность, которая исключает неконтролируемое повреждение тканей во время работы хирурга.

Лечение пациентов с применением ультразвукового скальпеля осуществляется бесплатно, по полису ОМС.