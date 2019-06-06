РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о создании центра для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Подмосковья по подобию сочинского образовательного центра «Сириус», передает корреспондент РИАМО.

«Соглашение мы подписываем в рамках поручения Владимира Владимировича Путина. Этот центр для одаренных школьников использует модель интенсивных профильных программ с участием самых эффективных педагогов в науке, спорте и искусстве», - сказала Шмелева.

Образовательный центр могут открыть на базе автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия имени Е.М. Примакова» и государственной общеобразовательной Московской областной школы естественно-математической направленности имени П.Л. Капицы, уточняется в материале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был открыт в 2015 году по решению президента Владимира Путина. Центр помогает выявлять и поддерживать одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и науки, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, власти региона представят на форуме масштабные проекты, которые позволят создать около 18 тысяч рабочих мест в разных частях Подмосковья – в Кашире, Ступине, Наро-Фоминске, Одинцове, Домодедове, что станет большим подспорьем для экономики региона.

Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ-2019 более 30 соглашений. Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь на форуме, составляет около 170 миллиардов рублей.