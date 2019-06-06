РИАМО - 6 июн. Компания «Аэрофлот» и Московский метрополитен окажут содействие в разрешении сложившейся ситуации с задержкой багажа в столичном аэропорту «Шереметьево», кроме того, будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В рамках проводимой проверки в связи с массовыми задержками выдачи багажа в аэропорту «Шереметьево» заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Олегом Опенышевым проведено рабочее совещание по данному вопросу.

«В ходе заседания обсуждена ситуация, сложившаяся в столичном аэропорту. По результатам мероприятия приняты конкретные меры, направленные на устранение задержек багажа в кратчайшие сроки, в том числе между ООО «Шереметьево Хэндлинг» и ГУП «Московский метрополитен» достигнута договоренность о привлечении дополнительных сил», - говорится в сообщении.

Представитель ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» также высказал готовность оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации.

Одновременно с этим прокуратурой к проведению проверки привлечено управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО, специалисты которого дадут оценку исполнению ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ООО «Шереметьево Хэндлинг» и АО «Международный аэропорт «Шереметьево» требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом.

Ситуация с задержками багажа в столичном аэропорту находится на постоянном контроле аппарата прокуратуры.

С 1 июня пользователи в соцсетях начали жаловаться на задержки при выдаче багажа в «Шереметьеве». Пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Гендиректор авиагавани Михаил Василенко рассказал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.