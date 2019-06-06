РИАМО - 6 июн. На Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки были увеличены интервалы движения поездов, сейчас движение вводят в график, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии увеличили интервалы движения поездов с юга на север из-за падения пассажира на пути.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график», — говорится в сообщении.

В конце мая в столичном метро произошли два крупных сбоя. 21 мая было прервано движение поездов на Солнцевской линии, из-за потери напряжения в контактном рельсе в тоннеле остановились три поезда. 23 мая техническая неисправность поезда привела к сбою на участке Серпуховско-Тимирязевской линии – в обоих направлениях отсутствовало движение между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево».