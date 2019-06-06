РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с президентом гольф-клуба «Форест Хиллс», генеральным директором ООО «Гольф Эстейт» Дмитрием Козаченко о реализации девелоперского проекта по строительству в Дмитровском городском округе гостиничного и гольф-комплекса «Форест Хиллс», передает корреспондент РИАМО.

Этапы реализации проекта предполагают возведение новых объектов спорта и рекреации, развлекательной инфраструктуры и благоустройства, в том числе гостиничного комплекса, гольф-поля и парковой зоны вдоль реки Лутосни. Срок реализации – 2024 год, планируемый объем инвестиций порядка 5 миллиардов рублей. В результате должно быть создано не менее 300 рабочих мест со средней заработанной платой – 42 тысячи рублей.

«Благодарим правительство Московской области за проявленный интерес, оказанное внимание, поддержку и участие в реализации проекта «Форест Хиллс». Проект позволит создать объекты спорта, рекреации и сопутствующей инфраструктуры, организовать несколько сотен современных и высокопроизводительных рабочих мест. Результатом успешной реализации проекта станет создание в Подмосковье всесезонного многофункционального гольф-курорта мирового уровня», – отметил Козаченко.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в северной столице в четверг. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений, в том числе соглашения в области АПК, которые предполагают создание производства заменителей грудного молока, питомника растений, теплиц по выращиванию ягод и других. На ПМЭФ подмосковная делегация также презентует инвестпотенциал региона.