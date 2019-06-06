РИАМО - 6 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Ростуризма Зарина Догузова в присутствии вице-премьера РФ Ольги Голодец подписали соглашение о сотрудничестве в развитии межрегионального проекта «Государева дорога», передает корреспондент РИАМО.

Проект, реализуемый при поддержке Ростуризма, предполагает объединение к 2020 году в маршрут «Государева дорога» туристических объектов в районе трасс М-10 и М-11 (Москва-Санкт-Петербург), среди них Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Ильича Чайковского, усадьба Демьяново, выставочный комплекс «Клинское Подворье», Путевой дворец в Солнечногорске, усадьба Середниково, музей-заповедник А. Блока и Д. Менделеева «Шахматово», озеро Сенеж.

Автомобильные дороги проходят через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

По дороге в Санкт-Петербург расположены два подмосковных города – Клин и Солнечногорск. В муниципалитетах имеются музейные комплексы, гостиничные объекты, предприятия сувенирной продукции и общественного питания.

В Северной столице в четверг открылся Петербургский международный экономический форум, он продлится по 8 июня.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений.