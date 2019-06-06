РИАМО – 6 июн. В Подмосковье создана комиссия по контролю санитарно-технического состояния железнодорожных станций, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Межведомственная комиссия по контролю санитарно-технического состояния территории Московского железнодорожного узла в зоне полосы отвода ОАО «РЖД» создана в Московской области.

«Цель комиссии – выработка системы профилактики нарушений и мониторинга обеспечения структурными подразделениями Московской и Октябрьской железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере внешнего благоустройства, санитарно-технического состояния территории Московского железнодорожного узла на территории Московской области», – отмечается в сообщении.

В состав комиссии вошли представители Федеральных органов власти, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и других ЦИОГВ, Московской и Октябрьской железных дорог, Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, а также представители РЖД и муниципальных образований.

«Первые проверки будут проведены на территории шести муниципалитетов, где пройдут МЦД-1 и МЦД-2, в том числе в Лобне, Красногорске, Долгопрудном, Одинцове, Подольске, Ленинском районе», – перечисляется в материале.

Комиссия в обязательном порядке будет учитывать мнение граждан и привлекать для выездных совещаний общественные и экспертные организации.