РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ПМЭФ - 2019 подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО «Пионер-М» Русланом Джамалудиновым по строительству офисно-делового центра Rublevо Business Park, передает корреспондент РИАМО.

Объект площадью 104 тысячи квадратных метров будет расположен в Одинцовском городском округе. Объем инвестиций в строительство составит 4,2 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию офисно-делового центра запланирован на 2021 год. Он позволит создать в муниципалитете порядка 5 тысяч рабочих мест.

Компания ООО «Пионер-М» специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.