РИАМО - 6 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила в ходе ПМЭФ 2019 подписали соглашение о реализации второй очереди пассажирского терминала международного аэропорта «Жуковский», передает корреспондент РИАМО.

Помимо основного проекта - расширения терминала с 17 до 40 тысяч квадратных метров - проект предусматривает увеличение площади перрона для стоянки пассажирских воздушных судов (с 40 до 90 тысяч квадратных метров), строительство гостиницы на 150 мест, автозаправочной станции, автомойки, сетевого ресторана быстрого питания, а также развитие маршрутной сети.

«Аэропорт «Жуковский» изначально создавался в условиях прочного сотрудничества и координации с правительством Московской области. Соглашение, о котором идет речь, - это следующий шаг на пути развития этого партнерства. Улучшение транспортной доступности аэропорта, в особенности, реконструкция улицы Наркомвод - важнейший и совершенно необходимый элемент развития наземной инфраструктуры аэропорта», - сказал первый заместитель гендиректора АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

Он добавил, что с одной стороны данные мероприятия дают «зеленый свет» расширению пассажирского терминала и иной наземной инфраструктуры аэропорта. С другой - обеспечивают рост числа рабочих мест и налоговых отчислений, улучшение инвестиционного климата региона.

«Таким образом, наше соглашение - пример эффективных отношений. Уверен, в будущем это партнерство будет только укрепляться», - подчеркнул Солодилин.

Объем инвестиций составляет около 2,5 миллиардов рублей, предполагается дополнительно создать 500 рабочих мест. Пропускная способность обновленной инфраструктуры позволит обслуживать до 6 миллионов пассажиров в год, уточняется в материале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В рамках реализации второго и третьего этапов будут дополнительно привлечены 8 миллиардов рублей. К 2025 году здесь появится около 1,8 тысячи рабочих мест.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе Петербургского международного экономического форума, который открылся в северной столице в четверг. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений, в том числе соглашения в области АПК, которые предполагают создание производства заменителей грудного молока, питомника растений, теплиц по выращиванию ягод и других. На ПМЭФ подмосковная делегация также презентует инвестпотенциал региона.