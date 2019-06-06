РИАМО – 6 июн. В мобильной поликлинике в подмосковном Солнечногорске теперь можно пройти обследование на меланому, в Подмосковье ведется планомерная работа по снижению смертности от онкологии, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

«В мобильную поликлинику Солнечногорской ЦРБ закуплен дерматоскоп. С помощью данного прибора проводятся исследования разных слоев кожи – эпидермиса, дермо-эпидермального соединения, папиллярной дермы», – отмечается в сообщении.

Благодаря данному оборудованию, точность диагностики меланомы на ранней стадии составляет 90%. Аппарат уже примеряется при обслуживаниях в мобильной поликлинике Солнечногорской ЦРБ.

«Меланома – одно из самых распространенных злокачественных заболеваний. В Московской области ведется планомерная работа по снижению смертности от онкологии. Выявить недуг на ранней стадии позволяют диспансеризация и профосмотры. Планируется, что в этом году в Московской области их пройдут не менее 2,1 миллиона жителей», – дополнил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев