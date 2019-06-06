РИАМО – 6 июн. Российского актера и кинорежиссера Александра Панкратова-Черного экстренно доставили в одну из столичных больниц после того, как он упал в обморок, артист находится в тяжелом состоянии, сообщается на сайте kp.ru.

«Панкратов-Черный почувствовал себя плохо утром в четверг. У актера случился обморок, после чего ему вызвали скорую. Приехавшие медики после осмотра экстренно доставили его в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», – говорится в материале.

По данным СМИ, у актера до критического минимума упало давление, из-за чего он потерял сознание.

В апреле 2018 года артист уже попадал в больницу из-за серьезного заболевания. Позже он опроверг эту информацию и заявил, что ему провели небольшую операцию на ладони.

Панкратов-Черный – советский и российский актер и кинорежиссер. Он наиболее известен зрителям по ролям в фильмах «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Бабник», «Ширли-мырли» и другим.