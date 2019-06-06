РИАМО - 6 июн. 100 тысяч рабочих мест появились в новой Москве после ввода в эксплуатацию свыше 3 миллионов нежилых помещений, которые построили за последние семь лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, социальная сфера и объекты для создания в ТиНАО новых рабочих мест являются главными направлениями в строительстве нежилой и коммерческой недвижимости.

«Более 60-ти социальных объектов за семь лет плюс масштабные проекты офисных, многофункциональных, производственных и логистических комплексов позволили нам создать свыше 100 тысяч рабочих мест», — подытожил Жидкин.

В текущем году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию порядка 600 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Это около 20-ти детских садов, школ и поликлиник, а также ряд объектов, которые позволят создать еще около 10 тысяч новых рабочих мест.

«Для строительного комплекса Москвы по поручению мэра столицы Сергея Собянина создание новых рабочих мест в ТиНАО является одним из приоритетов. По нашим оценкам, из ста тысяч вновь созданных рабочих мест уже процентов 70-75 занято, что позволяет более половине работающего населения ТиНАО не выезжать в «старую» Москву, а работать недалеко от дома», — отметил Жидкин.

Активное строительство нежилой недвижимости в ТиНАО позволило за неполных семь лет увеличить ее объем в полтора раза.

«На момент присоединения новых территорий к Москве (1 июля 2012 года) здесь было 6,85 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. За почти семь лет в ТиНАО было введено в эксплуатацию свыше трех миллионов квадратных метров нежилья, это увеличило его объем в полтора раза».