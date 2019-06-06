РИАМО - 6 июн. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о внедрении проекта «Умный город» на территории подмосковных Дубны, Ивантеевки и Реутова, передает корреспондент РИАМО.

В рамках соглашений в этих муниципалитетах пилотно будет внедряться проект «Умный город», который предполагает апробацию передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования городской и коммунальной инфраструктуры.

«Хочу поприветствовать Московскую область, муниципальные образования, с которыми мы подписываем соглашения. Во всем том, что касается цифровизации и развития электронных сервисов, Московская область является одним из лидеров в РФ. Я уверен, что в рамках ведомственного проекта «Умный город» мы будем и дальше двигаться вперед. Я уверен, что у нас серьезные перспективы», - сказал Якушев перед подписанием.

Как отметил Воробьев, регион тесно работает с ведомством по разным направлениям.

«Хочу поблагодарить вас и вашу команду, <…> мы работаем по самым важным направлениям. Все это для нас стратегически важно. Я очень надеюсь, что это соглашение обеспечит прорыв», - заключил Воробьев.

Проект «Умный город» реализуется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Цель проекта состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум открылся в четверг на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».