РИАМО - 6 июн. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян низким уровнем жизни в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

Набиуллина во время выступления на сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» на Петербургском международном экономическом форуме отметила, что довольно высокая закредитованность жителей России не говорит о том, то на рынке потребительского кредитования в стране появляется пузырь.

«Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что жители России часто берут кредиты «не от хорошей жизни», а этим «поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов».

«Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы», - заключила глава Центробанка.

Петербургский международный экономический форум открылся в четверг на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

В работе форума участвуют делегации иностранных государств, страной-гостем ПМЭФ-2019 стал Китай. Деловая программа включает бизнес-диалоги, сессию Мирового энергетического совета и Валдайского клуба, выставку-презентацию инвестиционного потенциала регионов РФ SPIEF Investment & Business Expo и другие мероприятия.

В 2018 году в работе форума участвовали более 17 тысяч представителей из 143 стран мира. В прошлом году в ходе проведения форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 триллиона рублей.