РИАМО – 6 июн. Следователи инициируют проверку по информации СМИ о несвоевременном реагировании полицейских на совершенное преступление в отношении беременной в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления СК России по Московской области.

В четверг в эфир одного из федеральных телеканалов вышел сюжет об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на девятом месяце беременности.

«В сюжете говорится, что соседи, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили пострадавшую ногами, после чего столкнули с лестницы. Причиной нападения явилось замечание, сделанное женщиной», – отмечается в сообщении.

В вышедшем материале подчеркивается, что до приезда съемочной группы сотрудники местного отдела полиции бездействовали и даже не организовали проведение проверки по факту избиения, хотя заявление вместе с приложенными справками о побоях, женщиной было подано еще 3 июня.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки информации, прозвучавшей в СМИ о несвоевременном реагировании сотрудниками полиции на сообщение о совершенном преступлении в отношении беременной женщины», – уточняется в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям, либо бездействию сотрудников полиции.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – резюмируется в материале.