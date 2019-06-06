РИАМО - 6 июн. Завершить реконструкцию стадиона «Знамя» на улице Санаторная в подмосковном Ногинске планируется до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству трибун, подтрибунного пространства, волейбольной площадки, ведется установка шумозащитных экранов и монтаж инженерных сетей и систем. Строительство ведется в графике», – заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Назначение объекта – спортивно-тренировочная деятельность, проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий.

Согласно проекту реконструкции, на объекте произведен демонтаж зрительских трибун, возведены новые вместимостью более 2,5 тысяч человек. Над трибунами будет сооружен навес из сборных металлоконструкций.

«Новая жизнь будет дана футбольному полю – вокруг него будут оборудованы беговые дорожки со специальным покрытием. Здесь появится зона для прыжков в длину, универсальные площадки для игровых видов спорта», – подчеркнул министр.

Территория всего комплекса также будет благоустроена – появятся шумозащитные экраны, мачты освещения, информационное табло. Объект будет оборудован с учетом доступности для лиц с ограниченными возможностями.

В 2019 году по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 17 спортивных объектов: девять физкультурно-оздоровительных комплексов и восемь стадионов.