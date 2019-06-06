РИАМО - 6 июн. Городская прокуратура взяла на контроль два объекта: жилой комплекс «Борисоглебское» (поселок Новофедоровское, деревня Зверево, ТАО) и жилой комплекс «Остров Эрин» (поселение Краснопахарское, деревня Раево), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В строительство данных объектов застройщики привлекали денежные средства населения, но при этом нарушили сроки ввода по нескольким корпусам и не передали дольщикам квартиры в установленные срок. Учитывая это, комитет настаивал на рассмотрении хода реализации данных проектов в рамках заседания межведомственной рабочей группы на уровне городской прокуратуры», – отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

В ходе заседания представитель компании-застройщика жилого комплекса «Борисоглебское» ООО «Апрелевка С2» подтвердил озвученные ранее намерения о вводе в эксплуатацию до конца июля 2019 года 11 корпусов проблемного участка 101, где на сегодняшний день есть граждане, которые вложили денежные средства в стройку.

Что касается жилого комплекса «Остров Эрин», застройщик которого с марта 2019 года находится в процедуре банкротства, то здесь, по словам конкурсного управляющего, продолжается формирование реестра требований участников строительства.

«Всего ожидается около 260 заявлений дольщиков о включении в реестр. На сегодняшний день мы рассмотрели уже 30 требований и гражданам направлены уведомления о включении их в реестр», – уточнил конкурсный управляющий.

Гончаров обратился к конкурсному управляющему с предложением проработать вариант достройки объекта силами нового застройщика. Ранее в ходе совещания в Москомстройинвесте представитель ЗАО «Софьино-70» отметил, что компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые имеют намерения достроить жилой комплекс.