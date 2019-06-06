РИАМО – 6 июн. За безопасностью на столичных водоемах начали следить собаки-спасатели, четвероногий патруль разместится на пляжах Серебряного бора, в Строгинской пойме, на озере Черное и в других популярных у горожан местах отдыха у воды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Этим летом помогать следить за безопасностью на городских водоемах будут 15 собак-спасателей.

«Патрулировать столичные пляжи начали ньюфаундленды, золотистые ретриверы, бернские зенненхунды и большие швейцарские зенненхунды. Четвероногие помощники несут службу вместе с волонтерами по выходным в популярных местах отдыха у воды: на пляжах «Серебряный бор – 2» и «Серебряный бор – 3», в Строгинской пойме, на озерах Черное и Школьное, в зоне отдыха «Тропарево», а также на поисково-спасательной станции «Левобережная», – говорится в сообщении.

Собаки помогают спасать людей на столичных водоемах четвертый год подряд.

«Все они в совершенстве овладели поисково-спасательными навыками и имеют специальную кинологическую книжку. Например, прошлым летом на Москве-реке двух человек спасли собаки породы ньюфаундленд. Благодаря силе и выносливости они способны быстро добраться в труднодоступное место, вытащить из воды пострадавшего и доставить его на берег», – подчеркнул сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Собаку-спасателя можно заметить издалека благодаря специальной форме. В комплект амуниции входит ярко-оранжевый жилет с надписью: «Служба спасения на воде».

«К нему крепится специальная ручка. Ухватившегося за нее человека собака без труда доставит на спасательный катер или на берег», – уточняется в материале.

Помогать дежурить спасателям будут также беспилотные летательные аппараты. Всего в распоряжении сотрудников МЧС 27 квадрокоптеров.

«С помощью беспилотников можно вовремя заметить тонущего человека, оставленных без присмотра детей или нарушителей, которые развели костер в неположенном месте. Сигнал о происшествии сразу попадает в дежурную часть, а также на планшеты спасателям. После чего на место происшествия приходит спасательный катер», – разъясняется в материале.

Патрулировать московские водоемы этим летом будут 60 катеров. Все они оснащены первичными средствами спасения: жилетами, кругом, медицинской аптечкой. Часть из них оборудована средствами пожаротушения: пожарными мотопомпами и огнетушителями, что позволяет быстро ликвидировать возгорания на воде или на суше.

Благодаря современному мощному двигателю катер может набирать скорость до 80 километров в час. Таким образом, время прибытия на место происшествия может составить менее трех минут.

«Помимо городских пляжей, катера приступили к патрулированию Крымской набережной, акватории в районе Воробьевых гор и других популярных у горожан мест отдыха у воды, где купание запрещено», – поясняется в сообщении.

До начала сезона сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы обследовали дно водных объектов и береговую полосу, а также провели анализ воды. В начале лета заработало 113 спасательных постов, на которых есть современные поисково-спасательные суда. На постах к дежурству приступили 500 сотрудников ГУ МЧС России, спасателей и волонтеров. Телефоны вызова экстренных служб можно найти на информационных щитах на пляжах.

Первого июня в столице стартовал купальный сезон. Для горожан открылось 108 благоустроенных зон отдыха у воды. В восьми из них можно купаться.