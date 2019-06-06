РИАМО - 6 июн. В бывших военных городках, микрорайонах Заря и Северный, в городском округе Балашиха в 2020 году планируют провести работы по обновлению тепловых сетей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Балашихе прошло выездное совещание на предприятии «Тепловые сети Железнодорожного». Глава городского округа Сергей Юров вместе с руководством предприятия посетил котельную №7 и посмотрел, как выполняется программа по подготовке к новому отопительному периоду.

«Ключевой задачей, которая сегодня перед нами стоит именно по этому предприятию («Тепловые сети Железнодорожного» – ред.), является модернизация сетей теплоснабжения наших военных городков (микрорайоны Заря и Северный – ред.). Мы провели большую работу по диагностике и проектированию этих тепловых сетей», - сказал Юров.

По его словам, в июле власти городского округа планируют заключить контракт на работы. В течение 2019 и до начала отопительного сезона 2020 года работы по модернизации должны уже провести.

Он добавил, что в рамках модернизации инфраструктуры бывших военных городков – микрорайонов Заря и Северный - выделено более 300 миллионов рублей на замену тепловых сетей. Также в микрорайоне Северный планируется построить новую котельную.

Также глава Балашихи обсудил с директором предприятия «Тепловые сети Железнодорожного» Андреем Яковлевым ход подготовки к предстоящему отопительному периоду.

«Теплосети микрорайона Железнодорожный проходят подготовку к предстоящей зиме. На четверг намечен пуск самой большой котельной №7. С Сергеем Юровым посмотрели подготовку центральных тепловых пунктов, котельной. Завтра, в соответствии с графиком, котельная будет запущена в работу», - сказал Яковлев.

Он уточнил, что к вечеру четверга у населения появится горячая вода. Работы по ремонту котельной проводятся в графике.

Кроме того, в ходе совещания Юров провел встречу с трудовым коллективом предприятия. Он рассказал о планах по благоустройству общественных территорий Балашихи, строительству новых социальных объектов, развитию дорожной инфраструктуры, ответил на вопросы сотрудников котельной.