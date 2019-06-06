РИАМО - 6 июн. Более 100 тысяч квадратных метров индивидуального жилья построили и сдали в эксплуатацию в новой Москве, это составило пятую часть от всей жилой недвижимости, введенной там с начала года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

«Значительная часть территории ТиНАО с точки зрения индивидуального жилья пользуется большой популярностью и спросом. Более половины площади новой Москвы – это леса, одновременно тут активно развивается дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, что, безусловно, привлекает все больше людей», — сказал руководитель ведомства Владимир Жидкин.

За начало года в ТиНАО введено порядка 550 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. По словам Жидкина, объем жилищного строительства в перспективе составит четверть от всей застройки в новой Москве.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед строительным комплексом столицы задачу развивать новые территории комплексно, с максимальным комфортом для жителей. Сегмент ИЖС полностью укладывается в эту концепцию», — отметил Жидкин.