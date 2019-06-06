РИАМО - 6 июн. Земельный участок на улице Хабаровская, владение 27, освободили от незаконно возведенной постройки – павильона, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Ранее земельный участок был предоставлен под размещение временного павильона. Со временем объект из временного превратился в капитальный, а владелец зарегистрировал право собственности.

«Разрешение данное на строительство не выдавалось, и собственник объекта его не получал. Объект возведен незаконно. Органами исполнительной власти города Москвы приняты меры по выводу самостроя и освобождению территории», – отмечается в сообщении.

Суд установил, что постройка является незаконной и признал право собственности отсутствующим.

На основании судебного решения самовольная постройка демонтирована. Демонтажные работы выполнены в полном объеме – земельный участок освобожден, а мусор вывезен.