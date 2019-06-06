РИАМО – 6 июн. Закончилась реставрация куполов и фасадов храма Николая Чудотворца на Садовническом острове в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Храм был возведен более 360 лет назад на территории усадьбы царского садовника Аверкия Кириллова. Сегодня эта церковь – памятник архитектуры федерального значения.

«Завершилась реставрация куполов, первого яруса фасадов и цоколя храма Николая Чудотворца на Берсеневке. Каменная церковь XVII века расположена на набережной Москвы-реки напротив храма Христа Спасителя и входит в комплекс усадьбы Аверкия Кириллова. В годы царствования Федора Алексеевича Романова он имел чин думного дьяка и был государевым садовником, отвечающим за озеленение центра Москвы», – говорится в сообщении.

Жилые палаты и храм построены по заказу Кириллова в 1656–1657 годах. Изначально церковь была домашней, а не приходской.

«Два здания соединялись крытым переходом, который впоследствии был разрушен. Сейчас усадебный комплекс Аверкия Кириллова является памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством», – добавляется на сайте.

Храм Николая Чудотворца возведен в популярном в XVII веке стиле русского (или московского) узорочья, для которого характерны затейливые элементы декора и обилие ярких цветов в оформлении.

«Четверик (четырехугольное основание) церкви украшен кокошниками – архитектурными деталями, внешне напоминающими традиционный русский женский головной убор. Плоскость барабанов (основания куполов – ред.) отделана аркатурным поясом – так называют ряд декоративных ложных арок. Богато декорированы также наличники окон, колонки и фриз (горизонтальные ленты на фасаде). Венчают храм семь золотых куполов. Самый большой из них весом в 200 пудов (более трех тонн) был изготовлен известным русским мастером Иваном Моториным, отлившим знаменитый Царь-колокол», – пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По словам главы ведомства, ремонтно-реставрационные работы проводились в несколько этапов. В первую очередь специалисты вручную расчистили от многолетних загрязнений фасады, цоколь и купола церкви. Затем восстановили утраченные фрагменты штукатурки и кирпичной кладки.

После этого окрасили стены и декоративные элементы фасадов. Позолоту на куполах также воссоздавали поэтапно. Сначала на медные поверхности нанесли грунтовку, потом обработали их несколькими слоями лака. В завершение купола покрыли сусальным золотом и отшлифовали до блеска.

«Восстановление и сохранение памятников архитектуры – одно из важных направлений работы столичного департамента культурного наследия. За последние восемь лет в городе отреставрировали более 1,2 тысячи исторических зданий, среди которых и храмы», – дополняется в материале.

Так, недавно завершилась реставрация интерьеров церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Было восстановлено 40 уникальных росписей на стенах и сводах храма. Специалисты также воссоздали художественные орнаменты на стенах и два медальона в виде херувимов над окнами.

«Исторический облик вернут храму Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских Ворот, построенному в 1861 году. Реставраторы восстановят купол, его цилиндрическое основание – барабан – и трехъярусную колокольню. Они были утрачены в 40–50-х годах прошлого века», – отмечается в сообщении.

Помимо того, согласован проект реставрации Воскресенского храма в Крутицком подворье.

«Здание является объектом культурного наследия федерального значения и памятником сразу нескольких эпох – XV, XVI, XVII и XVIII веков. Кроме того, в ближайшее время приведут в порядок церковь Всех Святых на Кулишках рядом со станцией метро «Китай-город». Специалисты воссоздадут утраченные детали, планировку и убранство разных эпох. Это поможет увидеть, как формировался памятник архитектуры, первые упоминания о котором относятся к XIV веку», – заключается на сайте.