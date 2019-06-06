РИАМО - 6 июн. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в подписании соглашения между Минпромторгом РФ, правительством Московской области, ОХК «Уралхим», «Воскресенскими минеральными удобрениями» и ООО «Скайград инновации» о взаимодействии при создании предприятия по переработке в удобрения фосфогипса, передает корреспондент РИАМО.

Как уточняется в материале Минпромторга России, на сегодняшний день в подмосковном Воскресенске накоплено около 60 миллионов тонн фосфогипса, который является побочным продуктом при производстве минеральных удобрений. Каждый год вновь образуется около 700 тысяч тонн.

«Взаимодействие сторон позволит решить экологическую проблему загрязнения окружающей среды, освободит значительные площади, занимаемые отвалами фосфогипса, а также обеспечит необходимым сырьем ООО «Скайград инновации» в целях получения концентрата редкоземельных металлов в промышленных масштабах. Коллеги из правительства Московской области выразили готовность оказать необходимую поддержку в реализации проекта», - сказал Мантуров.

По словам генерального директора АО «ОХК «Уралхим» Сергея Момцемлидзе, соглашение является важным этапом как для всех его участников, так и для жителей Воскресенска.

«Это серьезный шаг на пути к решению давней проблемы. При поддержке Минпромторга и правительства Московской области мы намерены создать экологически безопасный объект, основной задачей которого станет переработка складируемых отходов в полезное сырье. Производственные мощности планируем разместить рядом с местом получения самого фосфогипса. Таким образом, весь процесс будет организован, что называется, «с конвейера», – заключил Момцемлидзе.

В Северной столице в четверг открылся Петербургский международный экономический форум, он продлится по 8 июня.

Делегация Московской области принимает активное участие в работе мероприятия. На полях форума Подмосковье планирует подписать более 30 соглашений и презентовать инвестпотенциал региона.