РИАМО – 6 июн. Занятия для детей и взрослых в центре «Слово» в Москве будут идти с 6 июня по 8 сентября, чтобы посещать лекции, посвященные национальной литературе, истории и культуре, учиться каллиграфии или искусству сочинять рассказы и сказки, достаточно пройти онлайн-регистрацию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Образовательная программа, посвященная русской словесности, стартовала в недавно открытом на ВДНХ центре славянской письменности «Слово».

«Занятия там продлятся чуть более трех месяцев – с 6 июня по 8 сентября. Горожане смогут посещать лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с учеными и даже тренинги, которые помогут подготовиться к написанию Тотального диктанта. Для участия в мероприятиях нужно пройти онлайн-регистрацию», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что гостей самых разных возрастов ждет около 50 лекций, мастер-классов и интерактивных экскурсий. В честь 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина, которое отмечается 6 июня, цикл познавательных занятий откроет лекция о том, как вдумчиво читать и сочинять стихи, правильно определять их размер. Посетители узнают, как создавали свои произведения знаменитые русские поэты.

Восьмого июня дети примут участие в интерактивной экскурсии по экспозиции, где им предложат разгадать древние шифры, решить логические задачки и лингвистические головоломки.

«Они узнают интересные факты из истории славянской письменности и культуры. Для гостей старшего возраста в этот день начнутся занятия по программе центра изучения средневековой культуры «Зело» – одного из ведущих коллективов по исследованию и популяризации языка, литературы и искусства Древней Руси», – уточняется в сообщении.

С 9 июня начнутся детские мастер-классы по исторической каллиграфии и леттерингу. Под руководством профессиональных каллиграфов и художников-графиков ребята познакомятся со всевозможными видами исторического и современного письма, поработают в разных техниках, а также узнают о связи каллиграфии и творческого мышления.

Тем, кому интересны сказки, легенды, народный эпос и песни, стоит побывать на лекции этнографа Александра Маточкина.

«Первая встреча с ученым состоится 16 июня. На ней он расскажет о том, как связаны между собой архаичное сказительство и современный сторителлинг, а также о роли традиционной словесной культуры в современном мире. Вторую свою лекцию, которая пройдет 22 августа, Александр Маточкин посвятит русской песне. Слушатели узнают об экспедициях ученого в разные уголки страны и увидят национальные музыкальные инструменты», – добавляется на сайте.

Филолог преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков 20 июня откроет цикл занятий, на которых подготовит всех желающих к всероссийской акции «Тотальный диктант» и поможет вспомнить самое главное из школьного курса по русскому языку.

Занятия по написанию собственных произведений станут важной частью трехмесячной образовательной программы.

«Все лето в центре «Слово» будет работать детская школа журналистики «Летучка». Там ребята попробуют себя в роли редакторов, дизайнеров и фотографов. А с 29 июня психолог, педагог-филолог и автор всероссийского литературного проекта «Пиши собой» Дарья Кутейникова будет вести творческие мастер-классы для подростков. Она научит превращать простые жизненные истории в увлекательные очерки и поможет лучше узнать себя благодаря писательству», – подчеркивается на сайте.

Центр славянской письменности «Слово» – это музейно-просветительский комплекс, не имеющий аналогов в России. Он открылся в отреставрированном павильоне №58 «Земледелие», который относится к объектам культурного наследия федерального значения.

«Наряду с реставраторами над созданием центра трудились ученые и эксперты из различных областей, а также художники-шрифтовики и многие другие специалисты, которые помогли сделать экспозицию поистине уникальной», – напоминается в материале.

Выставочное пространство, занимающее более тысячи квадратных метров, разделено на несколько тематических зон.

Первая часть экспозиции рассказывает о возникновении и развитии письменности от древности до наших дней. Вторая – о том, как тексты связаны с духовной, культурной и политической жизнью общества. Третья зона посвящена истории и будущему главных символов письма – букв. Здесь можно узнать, сколько букв было в старославянском алфавите и сколько из них используется сейчас.

«Заключительная часть экспозиции –«Бесписьменная культура» – посвящена устной речи. Она рассказывает о фольклоре, языковых особенностях, невербальной коммуникации. Всего в центре «Слово» представлено более 200 уникальных экспонатов», – разъясняется в сообщении.

В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В честь юбилея до конца года на ВДНХ пройдет более 100 праздничных мероприятий. Горожан ждут фестивали, концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы и многое другое. Например, 7 июня на ВДНХ стартует фестиваль духовых оркестров, который продлится до 8 сентября. Музыкальные коллективы из разных стран будут выступать бесплатно на площадках выставки каждую пятницу.