РИАМО - 6 июн. Движение транспорта ограничат в Красносельском районе столицы из-за работ на инженерных сетях с 10 июня по 31 августа, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

С 10 июня по 11 августа круглосуточно будет ограничено движение на участке Малого Головина переулка в районе дома 13 по Костянскому переулку. С 19 июля по 19 августа ограничат движение в круглосуточном режиме по Костянскому переулку в районе дома 13.

«С 29 июля по 26 августа круглосуточно ограничат движение по Селиверстову переулку в районе дома 13 по Костяному переулку. Движение по Ананьевскому переулку в районе дома 13 по Даеву переулку будет ограничено в круглосуточном режиме с 12 июня по 31 августа», – отмечается в сообщении.

Кроме того, круглосуточно будет ограничено движение с 12 июня по 29 августа на пересечение Даева, Ананьевского и Костянского переулков, а также Даева переулка на участке от дома 12/16 до дома 14. На участке Даева переулка в районе дома 4/2, строение 1, ограничат круглосуточно движение с 20 июня по 31 августа.

Круглосуточно будет ограничено с 1 июля по 31 августа движение по Селиверстову переулку в районе дома 15/9, строение 1 по Костянскому переулку, Селиверстову переулку в районе дома 1А и Малому Головину переулку в районе дома 14.

Особенности перекрытия – ограничение одной полосы с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства.