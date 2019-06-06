РИАМО - 6 июн. Жилой дом на стартовой площадке программы реновации на Базовской улице будет иметь просторный внутренний двор, а его корпуса будут соединяться одноэтажными стилобатами, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Этот дом конструкцией уже создает приватное пространство, то есть выполняет одну из задач программы реновации в целом. При этом благодаря стилобатам удалось избежать эффекта колодца – между секциями будет свет. Двор будет открыт для машин, но для пешеходов предусмотрены комфортные двухметровые тротуары. А наземные парковки вынесены на края участка», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что отдельные корпуса дома будут соединены одноэтажным стилобатом, который образует единую ленту нежилых помещений на первых этажах. Весь комплекс будет соединен подземным этажом, на котором расположится парковка – в дополнение к наземным машино-местам. Фасады планируется облицевать бетонной плиткой под клинкер, а также керамогранитом под дерево.

Во дворе расположатся игровые площадки для детей и спортивные тренажеры для всех возрастов. Также территория будет дополнительно благоустроена и озеленена – здесь высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору дополнительных ведется в настоящий момент.