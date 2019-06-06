Сезонные ягоды и фрукты: когда покупать клубнику, черешню и арбузы в Московском регионе

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На рынках Москвы и Подмосковья представлен настолько широкий выбор ягод и фруктов, что можно растеряться. Многие из них продаются кругологодично, но далеко не все по-настоящему вкусные и полезные.

Первое, что нужно сделать, - выяснить у продавца, из какого региона ягода или фрукт. Лучше с этой целью проверить этикетку на ящике.

После этого следует осмотреть плоды или ягоды – они не должны быть мятыми или подгнившими, слишком сочными или, наоборот, жесткими и зелеными. Желательно, чтобы были сохранены чашелистики или плодоножки. Легко стираемый белый налет – обычно признак свежести.

Избегайте продукции без запаха: она не будет вкусной и спелой. Выбирайте те фрукты, что лежат сверху. Если они упакованы, в таре не должно быть влаги.

Специалисты из службы доставки Даниловского рынка советуют покупателям приходить с бутылкой воды или влажными салфетками, чтобы ополоснуть ягоду и снять пробу. Ведь каждый год появляются новые сорта продукции.

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