Сезонные ягоды и фрукты: когда покупать клубнику, черешню и арбузы в Московском регионе

Как вести себя на рынке
На рынках Москвы и Подмосковья представлен настолько широкий выбор ягод и фруктов, что можно растеряться. Многие из них продаются кругологодично, но далеко не все по-настоящему вкусные и полезные.
Первое, что нужно сделать, - выяснить у продавца, из какого региона ягода или фрукт. Лучше с этой целью проверить этикетку на ящике.
После этого следует осмотреть плоды или ягоды – они не должны быть мятыми или подгнившими, слишком сочными или, наоборот, жесткими и зелеными. Желательно, чтобы были сохранены чашелистики или плодоножки. Легко стираемый белый налет – обычно признак свежести.
Избегайте продукции без запаха: она не будет вкусной и спелой. Выбирайте те фрукты, что лежат сверху. Если они упакованы, в таре не должно быть влаги.
Специалисты из службы доставки Даниловского рынка советуют покупателям приходить с бутылкой воды или влажными салфетками, чтобы ополоснуть ягоду и снять пробу. Ведь каждый год появляются новые сорта продукции.
Что покупать в июне
Июнь – месяц клубники (земляники). В первые дни лета идет клубника из Рязанской области, ранние сорта из Крыма и Краснодара. Подмосковная клубника открытого грунта появляется в начале – середине июня, в зависимости от погоды начало сезона может колебаться. Тогда же появится и липецкая клубника. Местная ягода хуже переносит транспортировку и хранение, поэтому ее период короткий. Представители Даниловского рынка советуют попробовать сорт крымской клубники «черный принц».
При выборе надо следить, чтобы кончики не были зелеными, не выступали семечки на поверхности, чашелистики присутствовали, но не слишком плотно прилегали к ягоде. Екатерина Жилина, член Ассоциации «Теплицы России», советует обращать внимание на дату сбора ягоды, потому что она хранится не более 5 дней.
Первая черешня, которую можно купить в июне, – узбекская (в том числе розовая). Затем появляется и черная черешня из того же Узбекистана или Армении. Считается, что сербская, турецкая и греческая черешня обладает менее интересным вкусом.
Хотя допускается продажа черешни без плодоножки, лучше, чтобы она присутствовала и была зеленого цвета.
Вишню в начале июня везут из Узбекистана, а в конце месяца появляются ранние подмосковные сорта, например, «десертная», «малышка» (ее сезон продлится вплоть до августа).
К концу первого летнего месяца вызревают узбекские абрикосы, в частности, сорта «шалах», рассказывают на Даниловском рынке. Румянец у таких плодов должен быть нежный, розоватый, с небольшой пятнистостью. Несмотря на то, что абрикосы часто собирают недозревшими (достигают зрелости они в процессе транспортировки), зеленый цвет недопустим.
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Что покупать в июле
Июль – самый ягодный месяц. Голубику, малину, черную и красную смородину везут из Крыма, но встречаются и подмосковные сорта. Смородину лучше выбирать с веточками, сухую.
При покупке малины и ежевики, нужно проверять, не подавились ли ягоды на дне упаковки. Наличие хвостиков у малины означает, что она домашняя. На Даниловском рынке можно попробовать необычную черную малину сорта «кумберленд». Ежевику в конце июля привозят из Липецкой области.
В начале июля – пик поспевания вишни (например, армянского сорта «шпанка»), а в последние дни месяца появляется черная азербайджанская черешня.
В конце июля начинается пора черники из Владимирской и Рязанской областей, а также из Подмосковья, которая продолжится и в августе. Окраска ягод должна быть равномерной, без зеленых или белых пятен, говорящих о неспелости.
Также июль очень хорош для покупки абрикосов, персиков и слив из Армении, Узбекистана, Азербайджана. Первые сорта персиков – «белый лебедь», «фаворит», «красная Москва» поспеют уже в начале месяца. А вот плоских узбекских персиков стоит подождать до второй половины июля. Они обязательно должны быть упругими, темно-красного цвета. Очень вкусны горные абрикосы из Узбекистана и крымские сливы со слегка блестящей кожицей.
В конце июля могут встречаться и узбекские дыни – отдавайте предпочтение небольшим 2-3-килограммовым «колхозницам». «Торпеды» поспеют позже.
В это время среди поставок на рынке также встречаются арбузы из Казахстана, Узбекистана, Ирана, Марокко и Турции, но лучше немного подождать и покупать астраханские, они будут вкуснее и дешевле. Мнения специалистов насчет ранних арбузов расходятся. Одни говорят, что есть их вполне можно, если климатические условия страны выращивания позволяют им вызреть раньше. Другие считают, что такие ягоды напичканы нитратами и окажутся безвкусными, к тому же они дороже.
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Что покупать в августе
В августе полностью созревает подмосковный крыжовник. При нажатии он не должен быть ни слишком жестким, ни кашеобразным, а упругим. Для некоторых сортов характерны темные сухие пятнышки – это норма и признак спелости.
Также это пора поздних ягод – клюквы и брусники, которые везут из Владимирской, Калужской областей, а в конце августа появляется облепиха.
Стоит обратить внимание на инжир из Азербайджана, Армении, Турции и Крыма. Кожица хорошего инжира – упругая, запах – ни в коем случае не кислый. Сорта могут быть черного и зеленого цвета, в последнем случае чем бледнее плод, тем слаще. Черный инжир должен быть без красных вкраплений.
В августе поспевает узбекский и молдавский виноград сортов «кишмиш», «изабелла» и «дамские пальчики». В конце месяца пора полакомиться «кишмишем розовым» с хрустящими упругими ягодами. Приподнимите гроздь, чтобы убедиться, что виноград не подгнил.
Арбузы надежнее покупать в августе и просить при этом документы, в которых будет указан регион происхождения. В августе полосатые ягоды везут из Дагестана, Волгограда и Астрахани, последние – самые вкусные. Корка должна быть твердой и не продавливаться ногтем, а хвостик – быть сухим.
Лучшие дыни, в том числе «торпеды», – узбекские. Чем больше такая дыня, тем вкуснее. Хвостик должен быть полностью сухим, а окраска – равномерной, без белых пятен. Корка должна чуть пружинить и быть твердой. Мягкая корка – признак того, что на вкус дыня будет, как вата.
Когда лучше покупать экзотические фрукты
Экзотику на наших рынках и в супермаркетах можно встретить практически круглый год, но стоит ли покупать такие фрукты летом?
Представители Даниловского рынка поясняют, что в Азии условия для созревания фруктов есть практически круглый год. У каждого плода – по несколько сезонов сбора урожая, причем в разных регионах страны эти сезоны разные. Например, личи в больших количествах завозят зимой, но и сейчас, в июне, во Вьетнаме снова сезон. В июне не сезон для манго «катчу», зато поспевает манго из Нячанга.
То же касается и авокадо, питахайи (драконий фрукт) и других плодов – сезон длится круглый год, а вот сорта могут встречаться разные. Безвкусные плоды попадаются не потому, что для них не сезон, а из-за того, что их преждевременно собрали, обработали химикатами для транспортировки и хранения, либо они относятся к невкусному сорту, который хорошо хранится. Поэтому рекомендуется покупать экзотику у тех продавцов, которые специализируются на таких продуктах и сами занимаются авиадоставкой.
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