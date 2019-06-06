РИАМО - 6 июн. Московский экспортный центр (МЭЦ) по запросам предпринимателей запустил новую программу поддержки – бизнес-миссии, участниками первой бизнес-миссии будут 13 столичных студий мультипликации, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

«На 2019 год запланированы бизнес-миссии во Францию, Канаду, Вьетнам, Сингапур и некоторые другие государства. Перед каждой поездкой специалисты МЭЦ проведут маркетинговую и организационную подготовку: проанализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, определят потенциальных байеров, проведут с ними предварительные переговоры и помогут московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы добиться максимального результата», - сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что в основе новой программы поддержки – высокая степень проработки переговоров на предварительной стадии, благодаря чему с экспортерами будут общаться зарубежные закупщики, изначально заинтересованные в их продукции. Непосредственно в рамках бизнес-миссий проходит личное знакомство сторон, проводятся краткие презентации и детальное обсуждение возможных контрактов.

«Участниками первой бизнес-миссии будут 13 столичных студий мультипликации. Они отправятся в Анси (Франция), где с 11 по 14 июня пройдет одно из крупнейших событий мирового кино- и анимационного бизнеса – международный кинорынок MIFA», — отмечается в сообщении.

Студии-участники первой бизнес-миссии: ФГУП «Союзмультфильм», ООО «Студия Метрафильмс», ООО «Студия Паровоз», ООО «Церебро», ООО «Частные технологии», ООО «Колобанга Медиа», ЗАО «Аэроплан», ООО «Наше кино», ООО «АА Студио», ООО «СиДжиЭфАнимация», OOO «Кинокомпания «Мастер-Фильм», ООО «Агама Фильм», ООО «КиноАтис».

Участники бизнес-миссий отбираются на конкурсной основе. Учитываются такие параметры, как экспортный потенциал, регистрация в качестве налогоплательщика в Москве, отсутствие налоговых задолженностей, регистрация юрлица или ИП не менее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки.