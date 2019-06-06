РИАМО – 6 июн. Оперативники в Подольске изъяли у мужчины свыше 40 граммов героина, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции на улице Курчатова задержали мужчину 1981 года рождения. В ходе досмотра у него изъяли 43,63 грамма героина.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», – сказал собеседник агентства.