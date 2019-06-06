РИАМО - 6 июн. Около 74 тысяч выпускников девятых классов в четверг сдали экзамен по математике в Подмосковье, результаты экзамена будут объявлены не позднее 18 июня, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Шестого июня в Московской области для выпускников девятых классов проводится экзамен по математике. Он проходит в 612 пунктах проведения экзаменов, оборудованных в соответствии с установленными требованиями. Участие в испытании принимают 73,8 тысячи человек», – сказала Забралова.

Она добавила, что за ходом проведения экзаменов следят свыше 1 тысячи аккредитованных общественных наблюдателей и 10 онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Московской области.

«Математика является вторым обязательным предметом, от результата сдачи которого зависит получение аттестата. Конечно, ребята нервничают, в пунктах написания ГИА чувствуется атмосфера волнения, но я уверена, что выпускникам удастся применить все накопленные знания и удачно пройти это испытание», – отметила Забралова.

Результаты экзамена будут объявлены не позднее 18 июня.